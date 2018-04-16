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300 bin kişi Katalonya için sokağa döküldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 00:34 | Son Güncelleme

Barselona’da bir araya gelen 300 binden fazla kişi Katalan politikacıların serbest bırakılması için sokağa döküldü.İspanya’nın Barselona kentinde bir araya gelen 300 binden fazla kişi hapiste olan Katalan dokuz politikacının serbest bırakılmasını istedi.

Barselona’da bir araya gelen 300 binden fazla kişi Katalan politikacıların serbest bırakılması için sokağa döküldü.
İspanya’nın Barselona kentinde bir araya gelen 300 binden fazla kişi hapiste olan Katalan dokuz politikacının serbest bırakılmasını istedi. Şehrin en popüler yerlerinden Avenida Paralel’de toplanan insanlar bağımsızlık yanlısı politikacıların hapsedilmesine yol açan yargı süreçlerini protesto etti.
“Sizi evde görmek istiyoruz”, “Tutuklu politikacılara özgürlük” şeklinde sloganlar atan kalabalık grup, 6 Nisan’da Almanya mahkemeleri tarafından şartlı tahliyeyle serbest bırakılan Carles Puigdemont için de “Başkan Puigdemont” ifadelerini kullandı.
Daha önce düzenlenen gösterilerden farklı olarak bugün düzenlenen gösterilere bağımsız olmayan partiler ve sendikalardan da katılım oldu.

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