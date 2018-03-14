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300 kilo dinamitle yıkılmayan 13 katlı binanın kendiliğinden çökme anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 11:06 | Son Güncelleme

Bursa’da 300 kilo dinamitle patlatılmasına rağmen yıkılmayan 13 katlı binanın kendiliğinden çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, 1 Mart’ta Panayır Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da 300 kilo dinamitle patlatılmasına rağmen yıkılmayan 13 katlı binanın kendiliğinden çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 1 Mart’ta Panayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, SGK’ya ait boş arazide TRT’deki bir belgesel programının çekimleri için 13 katlı binaya hayati malzemeler yerleştirildi. 3 gün süren çalışmaların ardından binaya yaklaşık 300 kilo dinamit yerleştirildi. Geniş güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen ilk patlamada büyük bir gürültü duyulmasına rağmen bina yıkılmadı. İkinci denemeden de yine netice alınamayınca patlatma 4 gün sonraya ertelendi.

Yıkılma anı kamerada
Yıkılmayan binanın etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. Patlama denemelerinden bir gün sonra bina büyük bir gürültüyle kendiliğinden çöktü. Yapılan incelemelerde yıkılma esnasında içeride kimsenin olmadığı anlaşıldı. Binanın yıkılma anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, binanın çökmesinin ardından alandan toz bulutu yükseliyor.

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