300 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilden sağ çıktı

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 300 metrelik uçurumdan yuvarladı. Kazada 26 yaşındaki sürücü İrfan Aydın yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Datça-Marmaris Karayolu Balıkaşıran Mevkii'nde meydana geldi. Datça'dan Marmaris yönüne giden İrfan Aydın yönetimindeki 48 ADB 69 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri uçuruma yuvarlanan otomobildeki Aydın'ı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Aydın, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aydın'ın bilincinin açık olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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