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307 bin lirayı gasp eden şüpheli polis adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 23:03 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Eskişehir'de, akaryakıt istasyonu çalışanı 2 kişiyi silah zoruyla köy yoluna götürüp 307 bin lirayı gasp ettikleri öne sürülen trafik polisi Enver B.

TUTUKLANDI
Eskişehir'de, akaryakıt istasyonu çalışanı 2 kişiyi silah zoruyla köy yoluna götürüp 307 bin lirayı gasp ettikleri öne sürülen trafik polisi Enver B. sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi, diğer şüpheliler Yasin P. ile Muhittin Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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