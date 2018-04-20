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32 taraftar serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 01:31 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA - Kadıköy'de çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında hakkında idari işlem yapılan 32 taraftar nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA - Kadıköy'de çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında hakkında idari işlem yapılan 32 taraftar nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
Olaylı derbi sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 32 taraftar hakkında idari işlem yapıldı. 15'i Beşiktaş 17'si de Fenerbahçe taraftarı olan bu kişilerin bazılarının stadyuma biletsiz giriş yaptığı, bazılarının da tribünden sahaya yapancı madde attığı tespit edildi. Soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla haklarında idari işlem yapılan bu taraftarların serbest bırakıldığı belirtildi.

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