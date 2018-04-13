HABER

34 ilde FETÖ operasyonu: 70 muvazzaf askere yakalama kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 10:48 | Son Güncelleme

KONYA 'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği 'kripto' olarak bilinen 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA 'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği 'kripto' olarak bilinen 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 34 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı işlemleri sürerken, şüphelilerin örgütün ışık evlerinde yetişen, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen, örgütün kendisine verdiği her türlü görevi yerine getirmeye hazır olan, şakirtlik seviyesi yüksek olan, talebe mesullüğü ve asker abiliği yapmış kişiler oldukları belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan askerlerin ve örgütün mahrem imamlarının ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Türk silahlı Kuvvetleri'ne yerleştirdiği kişiler tespit edildi. TSK'ya yerleştirilenlerin ortaokul, lise, üniversite tahsilleri sırasında örgüte ait öğrenci evlerinde kaldıkları, dönemsel olarak örgütün üniversite yapılanması içerisinde başta talebe mesullüğü olmak üzere mahrem alanda da görev üstlendikleri saptandı. Şüphelilerin örgütün ışık evlerinde yetişen, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen, örgütün kendisine verdiği her türlü görevi yerine getirmeye hazır olan, şakirtlik seviyesi yüksek olan, talebe mesullüğü ve asker abiliği yapmış kişiler oldukları da belirtildi. TSK'ya sözleşmeli personel olarak yerleştirilen mahrem yapılanma içerisinde bulunan 70 muvazzaf askerin yakalanması için karar çıkartıldı. Konya merkezli 34 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildiNavaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi
ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdıABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı
Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Son dakika! Tur otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Dünyanın en büyük canlı lale halısı görücüye çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.