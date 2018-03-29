35 bin TL’lik uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

Zonguldak polisi tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 35 bin TL’lik uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Zonguldak’a bonzai uyuşturucu getiren şahısların, uyuşturucuları merkez ve Kozlu ilçesinde sattıkları ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 3 şüpheliyi takibe aldı. Operasyonla durdurulan otobüste üzerlerinde piyasa değeri 35 bin TL olan 107 gram bonzai ve 5 gram toz esrar ele geçirilen Ç.N., İ.G. ve S.Ç. gözaltına alınırdı. Emniyette işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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