35 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Afyonkarahisar merkezli 17 ilde yapılan tahkikatlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle iltisaklı oldukları belirlenen, daha önce ihraç edilmiş asker ve askeri okul öğrencisi 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar merkezli 17 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı
ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı
İmamdan hutbe arasında reklam
Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!
AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum