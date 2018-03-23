35 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

FETÖ/PDY operasyonları kapsamında Afyonkarahisar merkezli 17 ilde yapılan tahkikatlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle iltisaklı oldukları belirlenen, daha önce ihraç edilmiş asker ve askeri okul öğrencisi 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar merkezli 17 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.