3,5 yaşındaki Evrim, karadan ve havadan aranıyor (2)

VALİ TORAMAN: TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK

Tokat Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, kaybolan Evrim Atış'ın ailesinin bulunduğu yaylaya geldi. Vali Toraman yaylada aileye ve köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Toraman burada gazetecilere, Evrim'i bulmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyleyerek, "Jandarmaya saat 14.00 itibariyle ulaşılması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. O saatten bu saate kadar aramalar aralıksız devam ediyor. Gecede çalışmalar devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir netice elde edemedik. Bugün itibariyle görevli sayımızı artırıyoruz. Hem de Ankara'dan Jandarma’dan özel bir kuvvette gelip çalışmalara katılacak. İnşallah çocuğumuza sağ sağlim ulaşmayı hedef ediyoruz. İnşallah iyi bir neticeye ulaşırız diye umut ediyoruz. Bütün imkanlarımızı, elimizde bütün imkanları seferber etmiş durumdayız. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Jandarma ile AFAD ve köy halkı Evrim'in kaybolduğu noktadan hat düzeni yaparak 2 kilometrelik alanda arama çalışmasını devam ettirirken AFAD ekipleri de Evrim'in kayıp olduğu yerde bulunan su kuyusunu kontrol etti. Su kuyusunda yapılan ilk incelemede Evrim'e ait hiçbir bulguya rastlanmadı. Yaylada arama çalışmaları devam ediyor.