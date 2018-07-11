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3,5 yaşındaki Evrim, karadan ve havadan aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 10:16 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, dün sabah yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları sürdürülüyor.

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Turhal ilçesinde, dün sabah yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları sürdürülüyor. Evrim, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından hem karadan hem de drone kullanılarak havadan aranıyor. Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, dün sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Satı Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayına komşulardan da yardım istenirken, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Küçük Evrim, dün gece saatlerine kadar arandı; ancak bulunamadı. HAVADAN DRONE İLE ARAMA Jandarma ve AFAD ekipleri, bugün sabah saatlerinde, Evrim'in kaybolduğu yer ile çevresinde arama çalışmalarını sürdürdü. Orman ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda yapılan arama çalışmalarına Yenisu köyünün sakinleri de katıldı. Köylüler, Evrim'i bulmak için yaylaya traktörleriyle geldi. Jandarma ekipleri, drone kullanarak, havadan da arama yaptı. 'YANINDA SADECE KARDEŞİ VARDI' Satı Atış, ineklerin yanına giderken, gelini Dilek'e, peşinden gelen torunu Evrim'i almasını söylediğini anlattı. Atış, "Hayvanlarımız tarlaya girmesin, diye kız geldi; aradan kızı aldı gitti. Benim gördüğüm, ettiğim bu oldu. Ben enişteme dedim ki 'Acıktık, hadi gidelim, yemeğimizi yiyelim'. Sonra buraya geldik. Anne, 'Yok, nerede?' dedi. 'Yavrum ben çocuğu görmedim, ben sana götür' dedim. Ancak o zaman aramaya başladık, daha bulamıyoruz. Burada oynuyordu. Yanında kimse yoktu, sadece kardeşi vardı" diye konuştu. 'BURADA YABANCI KİMSE YOKTU' Tek isteğinin, çocuğunun bulunması olduğunu dile getiren Dilek Atış ise "Annem, hayvanların yanına gitti. Sonra annem bağırdı, 'Çocuğu al' diye. Çocuğu aldım, eve getirdim. Ondan sonra 5 dakikalığına ahıra girdim. Sonra çocuk çıkmış, gitmiş. Nereye gitti, daha da bulamıyorum. Aradım taradım her tarafı, bulamadım. Burada yabancı kimse yoktu" dedi.

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