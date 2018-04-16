354 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı tutuklandı
Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 48 kişiye sahte öğretmen diploması düzenlemek suçundan 354 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski beden eğitimi öğretmeni Ziya Kadiroğlu tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu geçen 5 Nisan'da Adana merkezli olarak İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese operasyon düzenledi. 'Son Alo' adı verilen operasyonlarda kendilerini jandarma, savcı, polis gibi tanıtarak aradıkları kişileri dolandıran 60 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 49'u tutuklanırken,11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
354 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANIYOR
Tutuklanan zanlılardan, ayağı kırık olan Ziya Kadiroğlu'nun 2016'da çökertilen sahte öğretmen diploması veren 16 kişilik şebekenin lideri olduğu ortaya çıktı. 48 kişiye sahte öğretmen diploması düzenleyen Kadiroğlu'nun, Adana 10'uncu ve 6'ncı Ağır Ceza Mahkemelerinde, 'suç örgütü kurmak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapmak, haksız kazanç elde etmek, değişik illerde, sınavlara girecek olanlara sahte kimlik ve evrak düzenlemek' suçlarından 354 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.
Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi
Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!
Kirpinin peşinden giden çoban keşfetti! Görenler hayran kalıyor
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
Ahmet Hakan'dan Ahmet Davutoğlu için çok sert ifadeler: Sarhoşluk sürüyor
Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık
Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu
Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi
Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum