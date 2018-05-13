37 yaşına kadar sevişmeyen adam: Gençliğime baktığımda pişmanlık duyuyorum

Ortalama bir insan bekaretini 20 yaşından önce yitirse de bu herkes için geçerli değil. Bugün 60 yaşında bir dul olan Joseph, yaşadıklarını öfke ve utanç kaynağı olarak görüyor. Joseph hikayesini BBC Radio 5'e anlattı.

30'lu yaşlarımın sonlarına kadar bakirdim. Bunun ne kadar sıra dışı bir şey olduğunu bilmiyordum ama her zaman utanç duyuyor, damgalanmış gibi hissediyordum.

Çok utangaç ve kaygılı bir insan olsam da izole değildim. Her zaman arkadaşlarım vardı fakat bunları hiçbir zaman özel bir ilişkiye dönüştüremedim.

Okulda çevremde kızlar ve kadınlar vardı fakat muhtemelen çok normal olan o hamleyi hiçbir zaman yapmadım.

Üniversiteye geldiğimde ise artık beklentilerim netti: Bir ilişki yaşamamak benim için beklenilen bir şeydi. Bu büyük ölçüde, öz güvenimin düşük olmasından ve insanların beni çekici bulmayacağı düşüncesinden kaynaklanıyordu.

Ergenliğimi ve 20'li yaşlarımın başını kimseyle çıkmadan geçirdim. Bu yüzden özgüven inşa etmemi sağlayacak "İnsanlar beni sever, şöyle sevgililerim oldu" hikayem yoktu. Bu çekici olmadığınız inancını kalıcılaştıran bir şey.