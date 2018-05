37 yaşına kadar sevişmeyen adam: Gençliğime baktığımda pişmanlık duyuyorum

Çok utangaç ve kaygılı bir insan olsam da izole değildim. Her zaman arkadaşlarım vardı fakat bunları hiçbir zaman özel bir ilişkiye dönüştüremedim.

30'lu yaşlarımın sonlarına kadar bakirdim. Bunun ne kadar sıra dışı bir şey olduğunu bilmiyordum ama her zaman utanç duyuyor, damgalanmış gibi hissediyordum.

15-20 yıl boyunca ailem dışında kimse bana dokunmadı

Arkadaşlarımla bu konu hakkında hiç konuşmadım, onlar da hiç sormadılar. Dürüst olmak gerekirse, sorsalardı muhtemelen çok savunmacı davranırdım çünkü bundan utanıyordum.

Toplum sizi seks yapmadığınız için yargılamayabilir. Ama normalin dışına çıktığınızda toplum sizi bir tür sapkın olarak görebilir.

Kadınlar konusunda "başarılı" olmanın kültürel bir yatırım olarak görüldüğünü hissediyorum. Popüler şarkılar ve filmleri, gençlik filmlerini düşünürseniz, bunların çoğu ilk ilişkiler hakkındadır ve erkek olmak hakkında kültürel bir "şey" vardır. Frankie Valli'nin Oh What A Night (Oh ne geceydi) şarkısını düşünürseniz, orada kadının oğlanı alıp onu bir adama dönüştürmesinden bahsediyorum.

Bütün bunlar bende bir utanç hissi yaratıyordu.

Arkadaşlarımın çoğunun sevgilileri vardı. Onlar bir ilişkiye başlayıp sonraki yıllarda da evlenirken ben onları yedek kulübesinden izliyordum.

Bu da benim öz güvenimi her geçen gün daha da paslandırıyordu.

Yalnız ve depresyondaydım ama o zamanlar bunun farkında değildim. Bu hem bir cinsel ilişki, hem de kimseyle bir yakınlık yaşamamaktandı.