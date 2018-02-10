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37 yıldır kendi mezarını ziyaret ediyor!

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 13:04 | Son Güncelleme

Tokat'ta 38 yıl önce hayatını kaybeden eşinin mezarının yanına bir yıl sonra kendisine de mezar yaptıran 94 yaşındaki Dursun Mehmet Hekimoğlu, "Korkunun ecele faydası yok nasıl olsa öleceğiz, o nedenle ben ölümden korkmuyorum" dedi.

37 yıldır kendi mezarını ziyaret ediyor!

Tokat'ta Ardala Sokak'ta yaşayan sağlık memuru emeklisi Dursun Mehmet Hekimoğlu, 38 yıl önce ilk eşi 5 çocuk annesi Hatice Hekimoğlu'nu kaybetti. Şeyhi Şirvani Mezarlığı'nda eşini toprağa veren Hekimoğlu eşinin mezarlığının yanında bir yıl sonra kendi mezarını yaptırdı. Eşinin vefatından bir süre sonra ikinci evliliğini Fatma Hekimoğlu ile yapan ve bir çocukları olan Hekimoğlu, emekli olduktan sonra bakkal dükkanı açtı.

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MEZARLIKLARA ÇEŞME YAPTIRDI

Kendisinden su isteyen bir çocuktan etkilenerek evinin karşısındaki eski devlet hastanesi girişine çeşme yaptıran Hekimoğlu, şehrin birçok noktası ve mezarlıklarına 11 tane çeşme yaptırdı. Çay Mahallesi'nde bulunan Şehri Şirvani Mezarlığı'nda ikinci eşine de mezar yaptıran Hekimoğlu, mezarlığı ziyaret ederek eşi ve yakınlarına dua ediyor. Hekimoğlu tarafından özel olarak yaptırılan mezar dışarıdan bakıldığında mezar taşı ve üzerindeki toprağıyla diğer mezarlıklardan ayırt edilemiyor.

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"ALLAH İSTERSE HAZIRIM"

Mezar taşının üzerine, "Güzel yerde mekan kurmuş mekanı nur ile dolsun, Ahirette komşusu Muhammed Mustafa olsun, dünyada az çok varlık gördüm sürmedim asla sefa, şefaatinden mahrum etme ya Muhammet Mustafa" yazdıran Hekimoğlu, eşini toprağa verdikten sonra kendi mezarını da yaptırdığını söyledi. Zaman buldukça eşi ve kendi mezarını ziyarete geldiğini ifade eden Hekimoğlu, "Kendi mezarımı yaptırdığımı duyanlar şaşırıyor. Korkunun ecele faydası yok, nasıl olsa öleceğiz. Onun için ben ölümden korkmuyorum. Ne zaman Allah isterse hazırım. Mezarımda hazır zaten" dedi.

İHA

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
KENDİNE MÜSLÜMAN DİYOR AMA MEZARLİK YAHUDİ HIRISTIYAN MEZARLIĞI GİBİ
MEZARI HAZIR YAPTIRMIŞ BELKİ AZRAİL GÖRMEZ DİYE, :)
bırakın artık bu ölüm ve mezar edebiyatını, korksan da korkmasan da son aynı.
38 Yıl önce eşi vefat ettiyse 1980 yılı gibi vefat etmiş. 1 yıl sonra mezar yaptırdıysa 1981 yılında yaptırmış. Ama ölüm tarihinde 20.. yazıyor. Umarım 19 yıl ölmeyeceginden emin değildir.
Amca allah uzun ve sağlıklı ömürler versin, ama her şeye acelesi olmaz her insan ecelin saatini bekliyecek, yeni icatlar çıkartmakla olmaz!
benim bildiğim toprak çekmeden mezar olmaz dede bir 6 ay geçmesi lazım dede ne ettin sen böyle dede
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