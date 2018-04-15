HABER

38 bisiklet çalan hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 12:17 | Son Güncelleme

İZMİT'te, polisin operasyonunda, 38 bisiklet çalan 3 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

38 bisiklet çalan hırsızlar yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, polisin operasyonunda, 38 bisiklet çalan 3 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri çeşitli tarihlerde çalınan bisikletlerle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalarda bisikletlerin 6 yerde olabileceğinin belirlenmesi üzerine aramalar yapıldı. 4 ayrı yerde 38 çalıntı bisiklet ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Xiaomi ve GoPro hakkında bomba gibi iddia!Xiaomi ve GoPro hakkında bomba gibi iddia!
Boğaz'da bir ilk! 5 günlük kabusBoğaz'da bir ilk! 5 günlük kabus
Şoföre silah çeken kişi polis çıktı!Şoföre silah çeken kişi polis çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kartal'da düğün konvoyunda kaza:1 ölü 1 yaralı

Kartal'da düğün konvoyunda kaza:1 ölü 1 yaralı

Fuhuş yaparken yakalandı! Polisi görünce 2'inci kattan atladı

Fuhuş yaparken yakalandı! Polisi görünce 2'inci kattan atladı

Film gibi olay! Gerçeği 47 yıl sonra öğrendi

Film gibi olay! Gerçeği 47 yıl sonra öğrendi

Sakarya’daki istismar skandalında zihinsel engelli kızın ailesinden kan donduran ifade

Sakarya’daki istismar skandalında zihinsel engelli kızın ailesinden kan donduran ifade

Ölüm ilanı aldatmanın delili oldu

Ölüm ilanı aldatmanın delili oldu

İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!

İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.