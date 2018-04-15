38 bisiklet çalan hırsızlar yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, polisin operasyonunda, 38 bisiklet çalan 3 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri çeşitli tarihlerde çalınan bisikletlerle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalarda bisikletlerin 6 yerde olabileceğinin belirlenmesi üzerine aramalar yapıldı. 4 ayrı yerde 38 çalıntı bisiklet ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
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