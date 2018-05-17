39 müze, Müzeler Günü'nde saat 23.00'e kadar açık

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye en erken dönemlerden günümüze değin bu topraklarda var olan sayısız uygarlıkla yoğrulmuş binlerce yıllık tarihin anavatanıdır. Müzelerimiz bu tarihin kültürel hafızasını nesilden nesile aktaran en önemli kurumlardır" dedi. Ayrıca yarın Müzeler Günü'nde 39 müzenin gece saat 23.00'e kadar açık kalacağı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 198 müze, 125 türbe ve 139 ören yeri ve yine Bakanlık denetiminde faaliyet gösteren 240 özel müzenin gelişim sürecini hızlandırmak ve modern sunum teknikleri kullanılarak yeniden düzenlenmek üzere bakım, onarım ve teşhir-tanzim işlemlerinin sürdüğünü aktaran Bakan Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye en erken dönemlerden günümüze değin bu topraklarda var olan sayısız uygarlıkla yoğrulmuş binlerce yıllık tarihin anavatanıdır. Müzelerimiz bu tarihin kültürel hafızasını nesilden nesile aktaran en önemli kurumlardır. Bakanlığımızca çağdaş müzecilik hizmetini sunmak üzere tasarlanan ve yaşayan müze tanımına uygun yeni müzelerin inşası için de çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gün vesilesiyle bu topraklara ait kültür varlıklarının evlerine dönmesi için uluslararası hukuk ve diplomasi çerçevesinde her türlü gayreti göstereceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Çabamız yalnızca ülkemiz adına değil dünya geleceği adınadır. Bu topraklardaki dünya mirasının korunması ve sağlıklı şekilde geleceğe taşınmasında ülkemize ve tüm insanlığa hizmette bulunan müze çalışanlarının ve bu alanda emeği geçen herkesin 'Müzeler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

MÜZELER GECESİ ETKİNLİĞİ

Kültür varlıklarının tanıtılması, eserlerin korunması ve sağlıklı şekilde gelecek kuşaklara aktarılabilmesi konusunda bilinçli bir kamuoyu oluşturulması amacıyla her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası bu yıl da dopdolu geçecek. Konferansların, müze gezilerinin, atölye çalışmalarının düzenleneceği haftada ayrıca 18 Mayıs Cuma günü ‘Müzeler Gecesi’ etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlikle birçok müze gece 23.00’e kadar açık olacak ve normal kapanış saati sonrasında da ücretsiz gezilebilecek.

Müzeler Gecesi etkinliklerinin gerçekleştirileceği müzelerin listesi, şöyle:

1- Adana Müzesi

2- Amasya Müzesi

3- Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

4- Ankara Etnografya Müzesi

5- Antalya Müzesi

6- Alanya Müzesi

7- Side Müzesi

8- Demre Likya Uygarlıkları Müzesi

9- Aydın Müzesi

10- Burdur Müzesi

11- Bartın Amasra Müzesi

12- Çorum Müzesi

13- Edirne Müzesi

14- Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi

15- Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi

16- Gaziantep Arkeoloji Müzesi

17- Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

18- Hatay Arkeoloji Müzesi

19- İstanbul Arkeoloji Müzeleri

20- İstanbul Ayasofya Müzesi

21- İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

22- İzmir Arkeoloji Müzesi

23- İzmir Atatürk Müzesi

24- İzmir Efes Müzesi

25- İzmir Ödemiş Müzesi

26- Kahramanmaraş Müzesi

27- Kastamonu Müzesi

28- Kocaeli Müzesi

29- Konya Mevlana Müzesi

30- Konya Karatay Çini Eserler Müzesi

31- Mardin Müzesi

32 -Mersin Müzesi

33- Muğla Fethiye Müzesi

34- Muğla Marmaris Müzesi

35- Niğde Müzesi

36- Sivas Müzesi

37- Sinop Müzesi

38- Şanlıurfa Müzesi

39- Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi

