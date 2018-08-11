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3'üncü kattan düşan Ali bebek, ağır yaralandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 19:14 | Son Güncelleme

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ Adapazarı'nda 3'ncü kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan Ali Deniz Selvi, tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Adapazarı'nda 3'ncü kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan Ali Deniz Selvi, tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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