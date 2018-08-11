3'üncü kattan düşan Ali bebek, ağır yaralandı (2)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Adapazarı'nda 3'ncü kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan Ali Deniz Selvi, tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
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