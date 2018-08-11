3'üncü kattan düşan Ali bebek, ağır yaralandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, anneannesinin 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşen Ali Deniz Selvi (1), ağır yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Camili Mahallesi'nde meydana geldi. Misafirliğe gittikleri anneannesinin 3'üncü kattaki evinde Ali Deniz Selvi, pencereden düştü. Vücudunda kırıklar oluşan ve başından ağır darbe alan Ali Deniz bebek, çağırılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Deniz'in yakınları, acil serviste yere oturup birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Yoğun bakımda tedavisi süren bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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