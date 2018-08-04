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3'üncü kattan düşen anten tamircisinin hayatını, branda kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 17:14 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde tamirci Yılmaz Ertürk, anten ayarı için çıktığı 3 katlı binanın çatısından, üzeri brandayla kaplı otopark demirlerinin üzerine düştü. Brandaya çarpıp savrulan Ertürk, yere düşerek yaralandı.

3'üncü kattan düşen anten tamircisinin hayatını, branda kurtardı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde tamirci Yılmaz Ertürk, anten ayarı için çıktığı 3 katlı binanın çatısından, üzeri brandayla kaplı otopark demirlerinin üzerine düştü. Brandaya çarpıp savrulan Ertürk, yere düşerek yaralandı.
Olay, Akyazı'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Televizyonun anten ayarını yapmak için 3 katlı binanın çatısına çıkan anten tamircisi Yılmaz Ertürk, bir anda dengesini yitirdi. Ertürk, binanın yanında, üzeri brandayla kaplı otopark demirlerinin üzerine düştü. Brandaya çarpıp savrulan Ertürk ardından beton zemine düşerek yaralandı. Yılmaz Ertürk, çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil ambulansıyla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertürk, yoğun bakımda tedaviye alındı.

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3'üncü kattan düşen anten tamircisinin hayatını, branda kurtardı3'üncü kattan düşen anten tamircisinin hayatını, branda kurtardı3'üncü kattan düşen anten tamircisinin hayatını, branda kurtardı3'üncü kattan düşen anten tamircisinin hayatını, branda kurtardı

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