3'üncü kattan düşen çocuk yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde oturdukları apartmanın 3'üncü kat balkonundan düşen Salih Mert (4), yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Gümüşova Kültür Mahallesi 308'inci Sokak'ta meydana geldi. Apartmanda, oturdukları 3'üncü katın balkonunda çevreyi izleyen Salih Mert, bir anda dengesini kaybedip düştü. Çocuk, ailesinin çağırdığı ambulansla ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! 13 ilde operasyon: Çok sayıda asker gözaltına alınıyor
Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil!
Baldızına dehşeti yaşattı! Gizli kamera ele verdi
Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı
Şok iddia! 'Muharrem Bey 24 Haziran gecesi donmuş bir şekilde kaldı'
Zincirlendi, kelepçelendi, kaçıran adamı kendine aşık etti
CHP'de işler karıştı! Çarpıcı yorum: Kemal Kılıçdaroğlu büyük hüsran yaşayacak
Kaçıran kişiyi kendine aşık edip elinden kurtulmuş!
Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…
Apple’dan sonra Samsung da zam yaptı! İşte yeni fiyatlar…
Okuyucu Yorumları 0 yorum