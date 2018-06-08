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3'üncü kattan düşen Gülfidan iyileşiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 11:29 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralanan ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Gülfidan Oğuz'un (2) tedavisi devam ederken, sağlık durumu iyiye gidiyor.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralanan ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Gülfidan Oğuz'un (2) tedavisi devam ederken, sağlık durumu iyiye gidiyor. Turgut Reis Mahallesinde yaşayan Mustafa ile Hatice Oğuz çiftinin 5 çocuğunun en küçüğü Gülfidan, geçen Çarşamba günü 4 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybetti. Küçük kız, park halindeki otomobilin bagajının üzerine düştü. Yaralanan Gülfidan, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Hastanede tedavi altında tutulan küçük Gülfidan'ın kan değerlerindeki düşüklük nedeniyle gözlem altında tutulduğu bildirildi. Sağlık durumu iyiye giden Gülfidan, taburcu olacağı günü bekliyor. Kızının 4'üncü kattan düşmesiyle şoke olduklarını anlatan Hatice Oğuz, "Şuanda kan değerleri düşük, o yüzden hastanedeyiz. Bir sıkıntısı yok, sadece kafasında morarma var. Uyandığında oyuncaklarıyla oynuyor, eve gitmek istiyor. Rabbim kimseye göstermesin. Ben o anda sadece komşunun oğlu çocuk doktoruydu. Yalın ayakla onu hatırlıyorum. O an, anlatılmaz, kimse görmesin, kimse yaşatmasın" dedi.

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