3'üncü kattan düşen işçi öldü

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir inşaatın 3'üncü katından düşen 47 yaşındaki işçi Yahya Akbuğa, yaşamını yitirdi.
Olay, bugün akşam saatlerinde merkez Selçuklu İlçesi Kosova Mahallesi Davet Sokakta meydana geldi. Tesisat işçisi Yahya Akbuğa, inşaatın 3'üncü katında çalıştığı sırada dengesini kaybedip beton zemine düştü. Akbuğa'nın düştüğünü gören çevredekiler, sağlık ekibine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Akbuğa, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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