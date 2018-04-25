3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral Savaş, Tunceli'de 

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - 3'ÜNCÜ Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, terör örgütlerine yönelik operasyon yürüten askeri birliklerde incemelerde bulunmak üzere Tunceli'ye geldi.
Terör örgütlerine yönelik operasyon düzenleyen birlikleri denetmek üzere Tunceli'ye gelen 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Jandarma Bölge Komutanlığı'nı ziyaret etti. Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'tan bölgedeki operasyonlarla ilgili brifing alan Orgeneral Savaş, askeri birlikleri denetlemesinin ardından Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Tunceli Valiliği ziyaretine Orgeneral Savaş ile birlikte, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutan Tuğgeneral Vedat Çolak, 4'üncü Komando Tugay Komutan vekili Albay Ferudun Bircan ve İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur da katıldı.
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