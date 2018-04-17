4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Eskişehir karayolu 3. kilometrede, Şaban Ç. idaresindeki 11 UC 877 plakalı yolcu otobüsü ile 3 kamyon çarpıştı. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü 112 ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
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