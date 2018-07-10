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4 ay önce bileklerini kesen kadın bu defa inşattan atlamak istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 11:23 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta 4 ay önce ailevi nedenlerle bunalıma girince evinin penceresine çıkarak ekmek bıçağıyla bileklerini kesen Emine K., bu defa bir inşaatın 7'nci katına çıkıp intihara kalkıştı. Polisler tarafından ikna edilen kadın, olay yerinde baygınlık geçirdi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta 4 ay önce ailevi nedenlerle bunalıma girince evinin penceresine çıkarak ekmek bıçağıyla bileklerini kesen Emine K., bu defa bir inşaatın 7'nci katına çıkıp intihara kalkıştı. Polisler tarafından ikna edilen kadın, olay yerinde baygınlık geçirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Yirmiikigün Mahallesi'nde bir apartman inşaatında meydana geldi. İnşaatın 7'nci katında Emine K.'yı görenler hemen polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler kadının yanına çıkarken, itfaiye ekipleri de atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Polislerin çabası sonrası Emine K. intihardan vazgeçerken, olay yerinde baygınlık geçirdi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın ambulansa taşındıktan sonra Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Emine K., geçen 22 Mart'ta da Yirmiikigün Mahallesi'nde apartmanın ikinci katında oturduğu evi ateşe vermişti. Yangın büyümeden söndürülürken, Emine K., televizyon ve çeşitli eşyaları dışarı attıktan sonra pencereye çıkarak ekmek bıçağıyla bileğini kesmiş ve polislerin 4.5 saat süren çabasıyla ikna edilebilmişti.

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