4 ayda at ve eşek etinden 8 kişi tutuklandı

ADANA, (DHA) - ADANA'da kaçak olarak kesilen at ve eşek etlerini piyasaya sürdükleri iddiasıyla son 4 ay içinde gözaltına alınan 14 kişiden 8'i tutuklandı.

Polis, merkez Yüreğir ilçesinde kaçak olarak uygunsuz ortamlarda at ve eşek kesimi yapıldığının belirlenmesi üzerine geçen yıl aralık ayında soruşturma başlattı. Farklı dönemlerde gözaltına alınan 14 kişi, ifadesinin alınmasının ardından, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kurulan örgüte üye olmak', 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.