4 aydır ayrı yaşadığı eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde Emrah Y. (30) 4 aydır ayrı yaşadığı eşi Belma Y.'yi (28), tartışma sırasında kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Ardından kolunu keserek kendisini yaralayan Emrah Y., polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Yenişehir'in 100'üncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz Emrah Y., Bursa'dan gelerek, 4 aydır ayrı yaşadığı eşinin yanında kalan oğullarını görmek istedi. Bu sırada Emrah Y. ile Belma Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Emrah Y., eşini ekmek bıçağıyla kalbinden yaraladı. Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Belma Y., doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Eşini öldürdükten sonra kolunu keserek kendisini yaralayan Emrah Y., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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