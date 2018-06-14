4 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, İran vatandaşı Zahra Najafi (23) isimli annenin 4 aylık erkek bebeği, beşiğinde ölü bulundu. Henüz kimliği bile çıkmayan ve 'Shorova' ismi verilen bebeğin ölümü şüpheli bulununca otopsi yapılmasına karar verildi.

15 Mayıs Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan İran vatandaşı Zahra Najafi, Shorova adını verdiği 4 aylık erkek bebeğinin nefes almadığını fark edince, diğer İran vatandaşı arkadaşlarından yardım istedi. Eve gelen arkadaşları, 112 Acil'i arayarak sağlık ekiplerini çağırdı. Eve gelen acil sağlık ekibi, bebeğin ölümünün üzerinden yaklaşık 8 saat geçtiğini tespit etti. Bebeğin ölümü şüpheli bulunup, polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, apartman dairesinde inceleme yaptı. Bebeğin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından görevliler tarafından bir battaniyeye sarılarak cenaze aracıyla otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bebeği ölen Zahra Najafi ise yakınlarının yardımıyla ayakta durmaya çalışırken, gözyaşı döktü. Najafi'nin, bebeğinin babası olduğu belirtilen Davut isimli erkek arkadaşınca terk edildiği, babanın bebeği de kabul etmediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

