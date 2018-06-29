4 bin 125 kilo kaçak midye ele geçirildi

Mesut IŞIK/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, İzmit Körfezi'nden topladıkları yaklaşık 4 ton 125 kilo midyeyi Marmara ve Ege bölgesindeki restoranlara götürmeye hazırlanan kişiler, jandarma ve zabıtanın operasyonu ile yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. İzmit Körfezi'nden topladıkları midyeleri Marmara ve Ege bölgesindeki restoranlara ve imalathanelere götürecek olan kişiler jandarma ve zabıtanın operasyonu ile yakalandı. Yaklaşık 4 ton 125 kilo midye ele geçirilirken, 20 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Çuvallar dolusu midye ise toprağa gömülerek imha edildi.
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