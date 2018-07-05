4 çocuğun park halindeki otomobili çalma anı kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yaşları 12 ile 15 arasında değişen 4 çocuğun, park halindeki otomobili düz kontak yapıp çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 15 Haziran günü saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesinde meydana geldi. Yaşları 12 ile 15 arasında değişen 4 çocuk, park halindeki otomobilin kapısını açıp, düz kontak yöntemiyle çalıştırdı. Çocuklar, yaklaşık 1,5 dakikada otomobili çalarak uzaklaştı. O anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Araç sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobili aynı gece park halindeyken buldu. Yapılan incelemede, otomobilin yakıtının bittiği tespit edildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüphelilerden 12 yaşındaki B.A. yakalanarak gözaltına alındı. B.A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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