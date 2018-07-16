4 çocuğun yaralandığı top mermisi patlamasına soruşturma

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, 4 çocuğun yaralandığı itfaiye müdürlüğünün bahçesinde top mermisinin patlamasıyla ilgili savcılıktan açıklama yapıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Kolluk kuvvetlerine kaybolması muhtemel delillerin toplanması talimatı verilmiştir" denildi.

Olay, dün, Tavşanlı ilçesine bağlı Hanımçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Nalsız (16), Ömer Faruk Dinç (16), Hakan Yücel (13) ve Himmet Gülmez (9), iddiaya göre, itfaiye müdürlüğünün bahçesinde, kutlamalarda atıldığı değerlendirilen top mermisi buldu. Çocuklar, Arslanbey İlkokulu'nun bahçesine getirdiği top mermisini yere vurarak, açmaya çalıştı. Çocukların yere dökülen barutu yakmak istediği sırada patlama meydana geldi. Patlama sonucu Enes Nalsız'ın sol eli bileğinden koparken, Ömer Faruk Dinç, Hakan Yücel ve Himmet Gülmez de çeşitli yerlerinden yaralandı. Patlama sesini duyan çevredekiler, okul bahçesine koştu. Çocukların yaralandığını görülmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı çocukları ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sol eli bileğinden kopan Enes Nalsız, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve kaybolması muhtemel delillerin toplanması yönünde güvenlik güçlerine talimat verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Tavşanlı İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde çocuklar tarafından bulunan ve kutlamalarda atıldığı değerlendirilen top mermisinin çocuklar tarafından 15 Temmuz 2018 günü ilçemiz Arslanbey İlkokulu bahçesinde yere vurularak açılmaya çalışılması sırasında top mermisi infilak etmiştir. Meydana gelen patlama sonucu mağdurlardan Enes Nalsız sol kolundan ağır yaralanmış, mağdurlar Ufuk Dursun ve Ömer Faruk Dinç kolundan hafif şekilde yaranmış olup, yaralıların hastaneye sevki sağlanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca olaya ilişkin derhal detaylı soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda olay yeri incelemesi yaptırılmış, kolluk kuvvetlerine kaybolması muhtemel delillerin toplanması talimatı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya devam edilmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir."

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