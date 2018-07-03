4 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, Ali Rıza Selver (42) tartıştığı eşi 4 çocuk annesi Zemzem Selver'i (37), bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün gece Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Rıza Selver ile eşi Zemzem arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyürken, Ali Rıza Selver, mutfaktan aldığı bıçakla 4 çocuk annesi eşini, 5 yerinden bıçakladı. Ali Rıza Selver kaçarken, kanlar içerisinde yerde kalan Zemzem Selver ise çocuklarının ve gürültüyü duyan komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Zemzem Selver, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayın ardından kaçan Ali Rıza Selver polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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