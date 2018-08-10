Süleyman EKİN-Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) ANTALYA'da çöplerin atıldığı alanda çıkan yangında, yaklaşık 4 dönüm makilik alan yandı. Yangın, öğle saatlerinde Kepez İlçesi Şelale Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nin batısında bulunan makilik alanda çıktı. Makilik alandan duman yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'nün arazözleri yangına müdahale etti. Oldukça geniş bir alana yayılan yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 4 dönüm alanda etkili olan yangının, makilik alan içerisine atılan çöplerden kaynaklanabileceği belirtildi. Aynı bölgede 2 saat sonra bu kez seralarda yangın çıktı. Buradaki yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

