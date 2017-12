4 emniyet müdür, 4 asayiş müdür değişti cinayet çözülemedi

Olayın olduğu tarihte İzmir İl Emniyet Müdürlüğü makamında KHK ile meslekten ihraç edilen Ali Bilkay bulunurken, Asayiş Şube Müdürlüğünde ise Özür Duman bulunuyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan cinayet, hırsızlık, gasp, oto hırsızlığı ve dolandırıcılık büro amirliğinde özel ekipler kuruldu. Katili bulmak için kurulan özel ekip 1 kilometrelik alanda boş kovan aradı. Kurşunun geldiği açıyı belirleyen polis 63 evi didik didik aradı ancak bir sonuca ulaşamadı. Olayın olduğu tarihin üzerinden geçen yıllarda 4 il emniyet müdürü, 4 de asayiş şube müdürü değişirken, diğer taraftan Dallı ailesinin de acısı katlanarak büyüdü. Son olarak İl Emniyet Müdürlüğü görevine Hüseyin Aşkın, Asayiş Şube Müdürlüğü görevine de Seda Okur atandı. Yeni müdürlerin göreve başlamasının üzerinden de yaklaşık 1 yıl geçti ancak dışarıda elini kolunu sallayarak gezen küçük Arif'in katil ya da katillerine dair bir ize ulaşılamadı.

"YENİ MÜDÜRLERLE UMUTLANDIK AMA DERDİMİZE ÇARE OLAMADILAR"

Katilin bulunmadığı her gün acı çektiğini belirten baba Şerafettin Dallı, "Benim oğlumun olayı 2013 yılbaşı gecesi oldu. Aradan 5 sene geçti ne arayan var ne soran var. Katili bulunmadı. Katilin bulunmasını istiyorum. Herkesin katili bulundu benim oğlumun katili bulunmadı. Bulamıyorlar daha neden bulunmuyor sebebini ben söyleyeyim. Ben gariban olduğum için kimse benimle ilgilenmiyor. Benim içim yanıyor. 5 sene oldu her Allah’ın günü mezara gidip geliyoruz, Allah’a dua ediyoruz. Bizim işimiz Allah’a kalmış. Benim hanım hasta, ben hasta, çocuklar perişan, bu katili bulamadılar. Benim her gün karakola gitme şansım olmuyor. Ayda bir sefer gidiyorum, soruyorum durum nedir diye? 'Çıkar' diyorlar, 'İnşallah' diyorlar. Çıkar, çıkar, çıkar, ne arayan var ne soran var. 1 senedir hiç kimse ne arıyor ne soruyor. Her sene 1 emniyet müdürü değişti 4 tane emniyet müdürümüz değişti. Her gittiğimizde bulacağız diyorlar fakat bununla ilgili bir bilgi yoktur. Emniyet müdürü değiştikçe bizim umudumuz artıyor ama emniyet müdürleri bir gidip bir geliyor. Bizimle kimse ilgilenmiyor. Arif’in katili bulunmadı. Arif’in olayıyla kimse ilgilenmiyor. Çiler Nazife Koşar avukatlığımızı üstlendi. Bundan sonra bizim için avukat Koşar, Arif'in katillerini bulmak için mücadele edecek" dedi.