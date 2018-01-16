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4 eşli 68 yaşındaki muhtar 19 yaşındaki kızla evlendi! Savunması şoke etti

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 14:02 | Son Güncelleme 2 saat önce

Batman merkeze bağlı bir köyde muhtarlık yapan 4 eşli, 30’a yakın çocuklu 68 yaşındaki M.S.Ö., 5’inci evliliğini 19 yaşındaki A.B. ile yaptı. M.S.Ö.’nün hem kendinden 49 yaş küçük biri hem de 5’inci kez evlenmesini yadırgayan başta çocukları olmak üzere akrabaları, lüks bir salonda yapılan düğüne katılmadı. Yüzlerce kişilik salondaki düğün sadece birkaç kişinin katılımıyla yapıldı.

Batman merkeze bağlı bir köyde muhtarlık yapan ve 4 eşinden 30’a yakın çocuğu bulunan 68 yaşındaki M.S.Ö., 5’inci evliliğini babası köyde çobanlık yapan 19 yaşındaki A.B ile yaptı. M.S.Ö., düğün için de Batman merkezde yüzlerce kişilik lüks bir salon tuttu. Düğün yaklaşık bir hafta önce yapıldı.

Ancak M.S.Ö.’nün hem 5’inci evliliğini yapması hem de kendisinden 49 yaş küçük biriyle evlenmesini yadırgayan yakınları düğüne katılmadı. Çocuklarının da gelmediği düğün sadece birkaç kişinin katılımıyla yapıldı. Neredeyse tüm salonun boş olduğu düğünde, halayı da gelin ve damat ile birkaç kişi çekti.

M.S.Ö., evlenmediğini ve düğünün formalite olduğunu savundu. A.B. ise gelinliğe hasret kaldığı için böyle bir organizasyon yaptıklarını ileri sürerek, “Evlenmedik. Kendi aramızda müziği çalıp oynadık” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman muhtar evlililk

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
buna göz yumanlar allah hepinizin belasını versin
@kahin0808 ne gitmiyorsunuz mıhtar emminin düğününe kıskanç şeyler, gitmezseniz gitmeyin muhtarın çok şeyinde, mıhtar zaten 19'la muradına ermiş, onun bayramı... caney caney caneeeeey, işte meydaneeeeey... nerdesiniz haniiii, çok şeyimde haniiiiiii, elelooooooyy , looooyyy...
SAPIK...
Bence bu evlilik değil, doğacak çocuklarda çocuk değil veledi zina olur.
Acaba bu gelenek nereden geliyor.Sadece doğuylamı ilgili yoksa bu ülkenin her bölgesinde yöresinde sapkınlık bir hastalıkmı yada dinsel temelleremi dayanıyor.Şimdi kendinizi aklamak için suçlayın birbirinizi.Anasına bacısına torununa öğrencisine kayanlar memleketi.Yalanmı iftiramı hakaretmi bir öz eleştirimi siz karar verin.....
yatacak yerin yok
ben 35 yaşındayım kız bulamıyorum bu seçimde muhtar adayı olayım bari
sorsan muslumanım der kanı bozuk
hadi muhtar cahil kız nasıl varmış o ayıya kizin ailesi nasıl vermiş kızı. demek oraya yol su elektrik gitmesi önemli değilmiş eğitim önemliymiş
gelinliğe hasretsen evde de giyip oynardın 68 yasındaki adamın ellerinde salonlarda değil.siz cahilsiniz diıye insanları kendiniz gibi sanıyosunuz
birileri de hala her hafta muhtarları toplayıp konuşuyor :)))))
İç güdüsüyle yaşayan bu cehalet kokan zavalıya söylenecek lafa bile yazık olur
DÜNYA BİZİ KISKANIYOR....BU ÜLKEDE BU ADAMI YARGILAYACAK YASA MI YOK.YA DA YASALARA GÖRE4 BAYANLA EVLENMEK UYGUN MU ?
Aşağılıkça bir hareket pislik herif ama toplum özellikle ünlüler (L. Yüksel, hayta İsmail, daha adı aklıma gelmeyen kendini ünlü zanneden SAPIK ve PİSLİKLER) görmezden gelip onlara alkış tutanlar olduğu müddetçe daha muhtar denen SAPIK ve PİSLİKLER ortaya çıkacaktır
feodal yapıyı ancak fabrikalarda çalışan işçi sınıfı bitirir.
Kız 19 yaşında ancak 'gelinliğe hasret kaldığımdan böyle bir organizasyon yaptık '' diyor. 19 yaşında ve gelinliğe hasret kalmış :)))
kim bu rezil hangi köy muhtarı
parayı veren düdüğü çalar diye bi laf var. adam parayı vermiş düdüğü öttürecek, oda meçhul ya neyse. doğu da hâlâ kadınlar mal gibi satılıyor demekki.
8 10 kızı aynı anda idare eden erkek gördük hadi normal da ama senin yaptığın ne be adam oldu mu şimdi
acaba tayibin muhtarlar toplnatısında bu muhtarda var mı? :))
tamam yasal olarak evlenebilir ama 19 yasindaki kizin 70 yasindaki adamla yatarken hicmi midesi bulanmaz. adamin ya pili bitti yada bitmeye yakin kiz 25 ten sonra seks ihtiyacini nasil karşilicak.? sonra merder in the family oluyor.
orada adet bu parası olan 4 üde alıyor 14 üde
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