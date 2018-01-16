4 eşli 68 yaşındaki muhtar 19 yaşındaki kızla evlendi! Savunması şoke etti

Batman merkeze bağlı bir köyde muhtarlık yapan ve 4 eşinden 30’a yakın çocuğu bulunan 68 yaşındaki M.S.Ö., 5’inci evliliğini babası köyde çobanlık yapan 19 yaşındaki A.B ile yaptı. M.S.Ö., düğün için de Batman merkezde yüzlerce kişilik lüks bir salon tuttu. Düğün yaklaşık bir hafta önce yapıldı.
Ancak M.S.Ö.’nün hem 5’inci evliliğini yapması hem de kendisinden 49 yaş küçük biriyle evlenmesini yadırgayan yakınları düğüne katılmadı. Çocuklarının da gelmediği düğün sadece birkaç kişinin katılımıyla yapıldı. Neredeyse tüm salonun boş olduğu düğünde, halayı da gelin ve damat ile birkaç kişi çekti.
M.S.Ö., evlenmediğini ve düğünün formalite olduğunu savundu. A.B. ise gelinliğe hasret kaldığı için böyle bir organizasyon yaptıklarını ileri sürerek, “Evlenmedik. Kendi aramızda müziği çalıp oynadık” dedi. (İHA)
ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!
Ünlü iş adamının cinayetinde sır perdesi aralandı: Gece eğlendi sabah uyurken öldürdü
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor
Sokak ortasında savaş gibi çatışma! Kaçarken küçük kıza çarptı
5 soruda olası Afrin Operasyonu: Türkiye'yi ne bekliyor?
NASA paylaştı, Mars'ta yine tuhaf görüntüler var!
İran'dan ABD'ye çok sert 'YPG' tepkisi
Instagram'ın görmediğiniz yüzü
MHP lideri Bahçeli'den çok sert Kürt çıkışı!
Bahçeli: Bu edepsizliği İmralı canisi dahi yapmadı
Bir tıkla ikizinizi bulun! Google'dan yeni özellik
Okuyucu Yorumları 22 yorum