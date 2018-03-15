4 Farklı adrese yapılan operasyonda esrar ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceden belirlenen 4 farklı adrese yapılan operasyonda 1 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarına aralıksız devam eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman’ın Kahta ilçesinde daha önceden belirlenen 4 farklı adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 10 farklı paket içerisinde toplam 1 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınırken konuyla ilgili olarak Ümit K., ile İzzet G., isimli 2 şahıs gözaltına alındı Gözaltına alınan ve daha sonra emniyette ifadeleri tamamlanan her iki şahıs, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen her iki şahıs, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.