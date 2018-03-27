4 farklı marketten yankesicilik yapan şahıs yakalandı

Sakarya’da değişik tarihlerde 4 farklı marketten yankesicilik yapan şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya’da değişik tarihlerde dört farklı marketten yankesicilik yöntemiyle bin 140 TL değerindeki ürünlerin çalınması olayını gerçekleştiren İ.Ç., isimli şahıs güvenlik kamerasından tespit edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekiplerince şahıs Gar meydanında yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.