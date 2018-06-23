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4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 15:22 | Son Güncelleme

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 4 kişi, sınır devriyesi askerler tarafından yakalandı. Şüphelilerden Zülküf T.'nin, üniversite ve polis okullarına 'öğrenci alım sorumlusu' olduğu belirlendi.

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 4 kişi, sınır devriyesi askerler tarafından yakalandı. Şüphelilerden Zülküf T.'nin, üniversite ve polis okullarına 'öğrenci alım sorumlusu' olduğu belirlendi.
Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları' Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri kıyısında biri çocuk, 5 şüpheli yakaladı. Yasa dışı yollardan sınırın diğer tarafında geçmeye çalışan şüphelilerin FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı Aydın Y., Merve Y., Zülküf T. ile Elif T. olduğu belirlendi. Şüphelilerden 'Zübeyir' kod adını kullandığı belirtilen Zülküf T.'nin örgütün 'Gümüşhane Üniversitesi ve polis okullarına öğrenci alım sorumlusu' olduğu saptandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sınırdaki işlemlerinin ardından Jandarma Komutanlığı'na, çocuk ise yakınlarına teslim edildi.

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