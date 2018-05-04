HABER

4. Geleneksel Halk Oyunları Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 11:02 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından düzenlenen ve çocukların kıyasıya yarıştığı 4.

4. Geleneksel Halk Oyunları Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi tarafından düzenlenen ve çocukların kıyasıya yarıştığı 4. Geleneksel Halk Oyunları Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

Program Ümraniye Belediyesi mehteran takımı gösterisinin ardından Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin kaşık gösterisiyle devam etti. 4. Geleneksel Halk Oyunları Festivali kazananları, Dudullu Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalar ile belirlendi. Öğrencilerin hünerlerini sergilediği yarışmada dereceye girenlere Başkan Hasan Can tarafından ödülleri takdim edildi.

“ÇOCUKLARIMIZIN BU KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ DEVAM ETTİRMESİ GEREKİR”

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Ümraniye Belediyesi olarak, çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

4 kategoride 23 takımın yarıştığını belirten Başkan Hasan Can, “İnanıyorum ki, her takım birbirinden güzel oynadı. Çünkü sizler oynadığınız oyunları yaşayarak oynuyorsunuz. Bu yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı canı gönülden kutluyorum. Bu yarışmaya katılmanız dahi sizin bir başarınızdır. Çocuklarını bu tür yarışmaya yönlendiren velilerimizi de tebrik ediyorum. Çocuklarımızın bu kültürel değerlerimizi devam ettirmesi gerekir. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını bitirdi.

Protokol konuşmalarının ardından Başkan Hasan Can ve tüm protokol tarafından dereceye girenlere madalyaları ve kupaları takdim edildi.

(FOTOĞRAF)

4. Geleneksel Halk Oyunları Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu4. Geleneksel Halk Oyunları Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu4. Geleneksel Halk Oyunları Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

YSK: 3 adayın başvurusu kabul edilmedi YSK: 3 adayın başvurusu kabul edilmedi
AK Parti'nin 24 Haziran'daki 'İstanbul' hedefi açıklandıAK Parti'nin 24 Haziran'daki 'İstanbul' hedefi açıklandı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında tarif ettiCHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında tarif etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

İlginizi Çekebilir

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

18 yaşındaki kızının çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca...

18 yaşındaki kızının çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca...

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay

5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay

Ankara tarihi mahallesinde büyük yangın: 7 ev küle döndü

Ankara tarihi mahallesinde büyük yangın: 7 ev küle döndü

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Esenler’de çocuğunu çöpe bırakan anne kamerada

Esenler’de çocuğunu çöpe bırakan anne kamerada

İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...

İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.