4 gün sonra evinde ölü bulundu

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan Nedim Çınar (61) evinde ölü bulundu.

Pamukova Turgutlu Mahallesi'nde 4 gündür kendisinden haber alınamayan Nedim Çınar'ın yaşadığı eve yardım kolisi götüren akrabası, kapıyı açmaması üzerine şüphelenerek evin penceresinden içeri girdi. Nedim Çınar'ın öldüğünü gören yakını, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve Cumhuriyet Savcısı, Nedim Çınar'ın tahminen 3-4 gün önce ölmüş olabileceğini tespit etti. Çınar’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Sakarya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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