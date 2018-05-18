4 gün sonra nehirde cesedi bulundu

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, balık tutarken Sakarya Nehri'ne düşerek kaybolan Selami Torunoğlu'nun (34) cesedi, 4 gün sonra bulundu.
Pazartesi günü Hendek'te meydana gelen olayda, Sakarya Nehri'nde balık tutan Emrullah Şimşek (24) ve Selami Torunoğlu kayboldu. Sakarya Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, Sakarya İtfaiyesi, Deniz Polisi ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi'nin yaptığı çalışma sonucu dün Emrullah Şimşek'in cesedi kaybolduğu yerin 4 kilometre uzağında bulundu.
Dün gece saatlerinde arama çalışmalarını sonlandıran ekipler, bu sabah erken saatlerde bölgede yeniden arama çalışmalarına başladı. Selami Torunoğlu'nun cesedi de kaybolduğu yerin yaklaşık 4 kilometre uzağında bulundu. Selami Torunoğlu'nun cesedi morga kaldırılırken, yakınları büyük üzüntü yaşadı.
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