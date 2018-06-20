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4 günde 55 hayvanı öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 12:42 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, besici Mustafa Tuna'nın 55 büyükbaşı, belirlenemeyen nedenle 4 gün içinde öldü. Yetkililer hayvanlardan numune alırken, Tuna'nın yaklaşık 650 bin lira değerinde kaybı olduğu belirtildi.

4 günde 55 hayvanı öldü

Ramazan TUNCER- Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, besici Mustafa Tuna'nın 55 büyükbaşı, belirlenemeyen nedenle 4 gün içinde öldü. Yetkililer hayvanlardan numune alırken, Tuna'nın yaklaşık 650 bin lira değerinde kaybı olduğu belirtildi.
Sayburun Mahallesi'nde oturan Nurdağı Belediye eski Başkanı Mustafa Kemal Tuna'nın oğlu Mustafa Tuna'ya ait 200 büyükbaştan 55'i, çiftlikte bilinmeyen nedenle öldü. Ölümler karşısında şoke olan Tuna, durumu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne ve sigortalı hayvanları için ise sigorta yetkililerine bildirdi. Yaklaşık 650 bin lira değerindeki hayvanların ölüm nedenini tespit etmek için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlileri numune alarak inceleme başlattı. Yetkililerin, hayvanlardan ve yonca başta olmak üzere yedikleri yem ile içtikleri sudan numuneler aldığı kaydedildi. Ölen büyükbaş hayvanlar ise iş makinesiyle kazılan dev çukura üzerleri kireçlenerek gömüldü.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Şube Müdürü Emin Keten, "Hayvanların ölüm nedeniyle ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil. Alınan numuneler Adana'daki laboratuvarda incelendikten sonra kesin bir şey söylenebilecek. Şu anda mevcut ahırdaki diğer hayvanlarda ölüm riski bulunmuyor. Çiftlik sahibine yem ve yemin korunması ve hayvanlara veriliş şekilleri anlatıldı" dedi.
Zararının yaklaşık 650 bin lira olduğu belirten Mustafa Tuna ise "Akşam hayvanları kontrol için ahıra girdiğimde önce 5 hayvanın telef olduğunu görünce şaştım kaldım. Hemen Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nü aradım. Yetkililer geldi belirli numuneler alarak ayrıldılar. Bayram tatili nedeniyle gerekli hizmeti alamadığım için 4 günde 55 büyük baş hayvanım telef oldu. Yaklaşık 650 bin lira zararımız var. Bu benimle birlikte et ithal eden ülkemin de zararıdır. 5 hayvan telefinin ardında kısa sürede müdahale edilebilseydik belki de bu kadar hayvan telefi yaşanmayacaktı" dedi.

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4 günde 55 hayvanı öldü4 günde 55 hayvanı öldü4 günde 55 hayvanı öldü4 günde 55 hayvanı öldü

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