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4 gündür aranan 4 kişi, 300 metrelik uçurumda ölü bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2018 15:33 | Son Güncelleme

CİPİ BİRKAÇ AY ÖNCE ALDI Gazipaşa'da, 4 gün önce taziyeden dönerken kaza yapan, bu sabah da 300 metrelik uçurumda araçta cenazeleri bulunan Havva (68) ile Mustafa Özen (75) çiftinin, Osman Nuri Özen (65) ile akraba olduğu, Nebi Yüksel'in (80) ise bir tanıdıkları olduğu belirtildi.

4 gündür aranan 4 kişi, 300 metrelik uçurumda ölü bulundu (2)

CİPİ BİRKAÇ AY ÖNCE ALDI
Gazipaşa'da, 4 gün önce taziyeden dönerken kaza yapan, bu sabah da 300 metrelik uçurumda araçta cenazeleri bulunan Havva (68) ile Mustafa Özen (75) çiftinin, Osman Nuri Özen (65) ile akraba olduğu, Nebi Yüksel'in (80) ise bir tanıdıkları olduğu belirtildi. Mustafa Özen'in kaza yaptıkları cipi birkaç ay önce aldığı kaydedildi.
YAYLAYA GİTTİKLERİ DÜŞÜNÜLDÜ
Ailelerinin, Havva ve Mustafa Özen çiftiyle Osman Nuri Özen ve Nebi Yüksel'in taziyeye birlikte gittiklerinden haberdar olmadığı belirtildi. 4 kişinin yaz nedeniyle yaylaya gitmiş olabileceklerini düşünen ailelerin, birkaç gün sonra yakınlarından haber alamayınca durumdan şüphelendiği ve dün akşam jandarmaya ihbarda bulunduğu kaydedildi. Ailelerin bu sırada kendilerinin de Karatepe Mahallesi'nde yakınlarını arama çalışması yaptığı kaydedildi.
İKİSİNİN CENAZESİ MORGA KONULDU
Bu arada, Osman Nuri Özen ve Nebi Yüksel'in cenazeleri olay yerinden alınarak otopsi için Gazipaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kondu. Araçta sıkışan Havva ve Mustafa Özen çiftinin cenazelerinin çıkarılması için çalışmanın sürdüğü kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

4 gündür aranan 4 kişi, 300 metrelik uçurumda ölü bulundu (2)4 gündür aranan 4 kişi, 300 metrelik uçurumda ölü bulundu (2)4 gündür aranan 4 kişi, 300 metrelik uçurumda ölü bulundu (2)4 gündür aranan 4 kişi, 300 metrelik uçurumda ölü bulundu (2)

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