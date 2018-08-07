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4 gündür haber alınamayan PTT görevlisi evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 00:17 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, PTT dağıtım bürosunda görevli İlyas Metin (28), evinde başından tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.

4 gündür haber alınamayan PTT görevlisi evinde ölü bulundu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, PTT dağıtım bürosunda görevli İlyas Metin (28), evinde başından tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. 4 gün önce öldüğü belirlenen Metin'in ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.
Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1'inci Cadde'de bulunan apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. PTT dağıtım bürosunda çalışan ve bekan olan İlyas Metin'den 4 gün boyunca haber alınamadı. Mesai arkadaşları işe de gelmeyen Metin'in telefonlara da cevap vermemesi üzerine endişelenerek bugün çilingir ile birlikte evine gitti. Kapıyı açıp içeri giren arkadaşları Metin'in tüfekle başından vurulmuş halde ölü olarak buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi eve geldi. Yapılan ilk kontrolde 4 gün önce öldüğü belirtilen Metin'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

4 gündür haber alınamayan PTT görevlisi evinde ölü bulundu4 gündür haber alınamayan PTT görevlisi evinde ölü bulundu4 gündür haber alınamayan PTT görevlisi evinde ölü bulundu4 gündür haber alınamayan PTT görevlisi evinde ölü bulundu

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