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4 gündür kayıptı, göldeki otomobilde başından vurulmuş cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 12:29 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, Atatürk Baraj gölünde sulara gömülmüş otomobilde, 4 gündür kayıp olarak aranan Aziz Yıldız (45) başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

4 gündür kayıptı, göldeki otomobilde başından vurulmuş cesedi bulundu

BOZOVA (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, Atatürk Baraj gölünde sulara gömülmüş otomobilde, 4 gündür kayıp olarak aranan Aziz Yıldız (45) başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.
Bozova'daki Atatürk Baraj gölü yakınlarında balık tutanlar göl kıyısına yakın bir noktada sulara gömülmüş otomobili görünce, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, vinçle çıkardıkları otomobilde başından tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Cesedin, 4 gündür kayıp olarak aranan Aziz Yıldız'a ait olduğu belirlendi. Sudan çıkarılan ceset, savcının incelemesinin ardından Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Aziz Yıldız'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

4 gündür kayıptı, göldeki otomobilde başından vurulmuş cesedi bulundu

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