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4 hırsızlık şüphelisinden 2’si tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 10:26 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerinde yalnız yaşayan yaşlıların evlerinden paralarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.Çavdarhisar ve Aslanapa ilçelerinde ’Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlisiyiz’ diyerek, kömür yardımı bahanesiyle evlerine girdikleri yaşlıların paralarını çaldıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik jandarma ekipleri Kütahya-Çavdarhisar yolunda çalışma yaptı.Jandarma Ekipleri kimliklerini belirlediği 4 şüpheliyi Çavdarhisar-Kütahya yolunun 10.

Kütahya’nın Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerinde yalnız yaşayan yaşlıların evlerinden paralarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Çavdarhisar ve Aslanapa ilçelerinde ’Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlisiyiz’ diyerek, kömür yardımı bahanesiyle evlerine girdikleri yaşlıların paralarını çaldıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik jandarma ekipleri Kütahya-Çavdarhisar yolunda çalışma yaptı.
Jandarma Ekipleri kimliklerini belirlediği 4 şüpheliyi Çavdarhisar-Kütahya yolunun 10. kilometresinde yakaladı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 4 şüpheliden S.O. ve Y.K. gerekli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
Diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(YD-EFE)

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