4 hırsızlık şüphelisinden 2’si tutuklandı

Kütahya’nın Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerinde yalnız yaşayan yaşlıların evlerinden paralarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Çavdarhisar ve Aslanapa ilçelerinde ’Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlisiyiz’ diyerek, kömür yardımı bahanesiyle evlerine girdikleri yaşlıların paralarını çaldıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik jandarma ekipleri Kütahya-Çavdarhisar yolunda çalışma yaptı.

Jandarma Ekipleri kimliklerini belirlediği 4 şüpheliyi Çavdarhisar-Kütahya yolunun 10. kilometresinde yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 4 şüpheliden S.O. ve Y.K. gerekli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(YD-EFE)