4 ilde suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Sarallar grubuyla bağlantılı bir gruba yönelik 4 ilde operasyon düzenledi.
Organize ekipleri sabah saatlerinde İstanbul, İzmir, Manisa ve Rize'de Sarallar grubuyla bağlantısı olduğu belirtilen Savaş S.'nin liderliğini yaptığı şüphelileri yakalamak için eşzamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 128 mermi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında, 'Tehdit', 'Yağma', 'Gasp', 'Ruhsatsız silah ve mermi ticareti', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Rüşvet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ve 'Hakaret' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.
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Polis ekipleri operasyon kapsamında aranan Savaş S. ve bir kişinin daha geçtiğimiz günlerde İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başka bir operasyon kapsamında gözaltına alındığını tespit etti.
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