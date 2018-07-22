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4 katlı binan teras katındaki kafede yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 14:58 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde 4 ktalı binanın teras katındaki kafede çıkan yangında, büyük zarar meydana geldi.

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesinde 4 ktalı binanın teras katındaki kafede çıkan yangında, büyük zarar meydana geldi.

Erciş ilçesinde, Van Yolu caddesi üzerindeki 4 katlı binanın teras katında bulunan kafede, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, tüm iş yerini sardı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinin yandığını haber alıp gelen Samet Durmuş, yangının kundaklama sonucu çıktığını düşündüğünü belirterek, "Yangının çıktığını haber alır almaz, telaş içerisinde geldim. Kafeye geldiğimde yangın her yeri sarmıştı ve itfaiye ekipleri müdahale ediyorlardı. Yangında elektrik arızası olduğunu düşünmüyorum. Gece iş yerini kapatınca bütün şalterleri kapatıyoruz. Ben bunun bir kundaklama olduğunu düşünüyorum. Bizi sevindiren tek şey yangının gece olması ve içeride insanların olmaması" dedi.

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