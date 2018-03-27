4 katlı binanın damından atlayan engelli öldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 5 lira borcu nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen işitme ve konuşma engelli Mehmet G. (63), 4 katlı evin damından atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Kendine ait evi kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan Mehmet G., 2 ay önce kiracı olarak yeni bir eve taşındı. Emekli maaşıyla yaşamını sürdüren Mehmet G., iddiaya göre 5 bin liralık borcu nedeniyle bunalıma girdi. Mehmet G., oturduğu 4 katlı binanın damına çıkıp, kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Mehmet G., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sinir krizleri geçiren Mehmet G.'nin eşi Gülten G.'yi yakınları ve komşuları teselli etmeye çalıştı.

Olay yeri yakınında oturan bazı vatandaşların evlerinin pencerelerine çıkarak polisin çalışmalarını izlediği görüldü. İncelemenin ardından Mehmet G.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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