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4. kattan düşerek hayatını kaybeden zihinsel engelli şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 12:23 | Son Güncelleme

Güngören’de ailesiyle yaşadığı 4’üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren zihinsel engelli adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri nardından ailesine teslim edildi.Güngören’de ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Aytekin Tekeş(41)dün gece saatlerinde 4 katlı binanın en üst katındaki pencereden henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı düşmüş ve hayatını kaybetmişti.

Güngören’de ailesiyle yaşadığı 4’üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren zihinsel engelli adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri nardından ailesine teslim edildi.
Güngören’de ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Aytekin Tekeş(41)dün gece saatlerinde 4 katlı binanın en üst katındaki pencereden henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Tekeş’in kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri sonrasında cenazesi aile yakınlarına teslim edildi. Aile yakınlarının ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
Öte yandan, Aytekin Tekeş’in cenazesinin Bağcılar Ebubekir Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sarıyer Zekeriyaköy Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

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